Разность между числом -10 и ему противоположным

Математика
Разность между числом -10 и ему противоположным
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если начертить координатны луч то увидишь число противоположное -10 равен 10
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