Помогите номер 8!!!!!!!!!!!!
Математика
Помогите номер 8!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первую фигуру дочертить сверху на две клетки справа.получится прямоугольник 8 см длинной и 4 см шириной. площадь=a×b площадь=8×4=32. периметр=(a+b)×2 периметр=(8+4)×2=24. второую фигуру дочертить слева на две клетки а справа на четыре клетки,получится прямоугольник 10 см длинной и 4 см шириной. площадь=a×b площадь=10×4=40 периметр=(a+b)×2 периметр=(10+4)×2=28.
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