Напишите цитаты ученых о том что что такое "слово" должно выглядеть так: ученый (и??я ученого и фамилия) считает что слово это -
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Напишите цитаты ученых о том что что такое "слово" должно выглядеть так: ученый (и??я ученого и фамилия) считает что слово это -
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Михаил Васильевич Ломоносов. Языка нашего небесна красота не будет никогда попранна от скота
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