Какой магнитный поток пронизывает плоскую поверхность площадью 60см в квадрате при индукции поля 12 Тл если эта поверхность расположена под углом 60 градусов к вектору магнитной индукции?
Физика
Какой магнитный поток пронизывает плоскую поверхность площадью 60см в квадрате при индукции поля 12 Тл если эта поверхность расположена под углом 60 градусов к вектору магнитной индукции?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну наверное большой поток))))
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