Какой магнитный поток пронизывает плоскую поверхность площадью 60см в квадрате при индукции поля 12 Тл если эта поверхность расположена под углом 60 градусов к вектору магнитной индукции?

Физика

Какой магнитный поток пронизывает плоскую поверхность площадью 60см в квадрате при индукции поля 12 Тл если эта поверхность расположена под углом 60 градусов к вектору магнитной индукции?

Автор: Гость