Реши уравнение 5x+3x=720 8х+х=900 12х-5х=560 9х+х-3х=490 даю 15 баллов

Математика
Реши уравнение 5x+3x=720 8х+х=900 12х-5х=560 9х+х-3х=490 даю 15 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5х+3х=720     8х=720     х=90     Ответ: х=90 2) 8х+х=900     9х=900     х=100     Ответ: х=100 3) 12х-5х=560      7х=560      х=80      Ответ: х=80 4) 9х+х-3х=490     7х=490     х=70     Ответ: х=70
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