Реши уравнение 5x+3x=720 8х+х=900 12х-5х=560 9х+х-3х=490 даю 15 баллов
Математика
Реши уравнение 5x+3x=720 8х+х=900 12х-5х=560 9х+х-3х=490 даю 15 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5х+3х=720 8х=720 х=90 Ответ: х=90 2) 8х+х=900 9х=900 х=100 Ответ: х=100 3) 12х-5х=560 7х=560 х=80 Ответ: х=80 4) 9х+х-3х=490 7х=490 х=70 Ответ: х=70
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