Для школьного праздника купили 14 коробок пирожных по 9 пирожных каждой и 6 коробок по 12 пирожных каждой все пирожные разложили 18 тарелок поровну. Сколько пирожных на каждой тарелке.
Математика
Для школьного праздника купили 14 коробок пирожных по 9 пирожных каждой и 6 коробок по 12 пирожных каждой все пирожные разложили 18 тарелок поровну. Сколько пирожных на каждой тарелке.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 14*9=126 пирожных в первой коробке 2) 12*6=72 пирожных во второй коробке 3)126+72=198 пирожных всего 4) 198:18= 11 пирожных на каждой тарелке Ответ: 11 пирожных
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