Для школьного праздника купили 14 коробок пирожных по 9 пирожных каждой и 6 коробок по 12 пирожных каждой все пирожные разложили 18 тарелок поровну. Сколько пирожных на каждой тарелке.

Математика

Для школьного праздника купили 14 коробок пирожных по 9 пирожных каждой и 6 коробок по 12 пирожных каждой все пирожные разложили 18 тарелок поровну. Сколько пирожных на каждой тарелке.

Автор: Гость