В одном из российских городов находится памятник "Медный всадник", посвященный Пе??ру Великому. Выберите события, факты, относящиеся к историческому деятелю, которому посвящен данный памятник. Расставьте их в порядке возрастани...

История
В одном из российских городов находится памятник "Медный всадник", посвященный Пе??ру Великому. Выберите события, факты, относящиеся к историческому деятелю, которому посвящен данный памятник. Расставьте их в порядке возрастания цифр.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ме́дный вса́дник — памятник Петру I наСенатской площади в Санкт-Петербурге. Его открытие состоялось 7 (18) августа1782 года[1]. Своё название памятник получил благодаря одноимённой поэмеА. С. Пушкина, хотя на самом деле изготовлен из бронзы. Модель конной статуи Петра выполнена скульптором Этьеном Фальконе в 1768—1770. Голову статуи лепила ученица этого скульптора, Мари Анн Колло. Змею, по замыслу Фальконе, вылепил Фёдор Гордеев. Отливка статуи осуществлялась под руководством литейных дел мастера Екимова Василия Петровича и была закончена в 1778 году. Факт: В августе 1766 года русский посланник в Париже Дмитрий Голицын заключил контракт с французским скульптором Фальконе, рекомендованным Екатерине IIеё корреспондентом философом-просветителем Дени Дидро. Вскоре по прибытии Фальконе в Петербург,15 (26) октября 1766 года, работы по созданию монумента двинулись полным ходом.
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