События история арабов в 6-9 веках (расположите в хронологической последованности)

История
События история арабов в 6-9 веках (расположите в хронологической последованности)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)крещение Хлодвига; 2) сражение армии Карла Мартелла с арабами у города Пуатье; 3)коронация Карла Великого в Риме ; 4)освобождение Лондона от норманов войском Альфреда
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