Влажность воздуха 80%,при каких температурах это возможно?
Физика
Влажность воздуха 80%,при каких температурах это возможно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возможно при низких температурах,а так же после перепадка с высокой на низкую,выпадает конденсат
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