Влажность воздуха 80%,при каких температурах это возможно?

Физика
Влажность воздуха 80%,при каких температурах это возможно?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возможно при низких температурах,а так же после перепадка с высокой на низкую,выпадает конденсат 
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