Составьте краткую запись Валовой доход фабрики за год составляет 5789000 руб а разхо?? за тот же период равны 760 000 каков чистый доход фабрики за год*?

Математика
Составьте краткую запись Валовой доход фабрики за год составляет 5789000 руб а разхо?? за тот же период равны 760 000 каков чистый доход фабрики за год*?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вал.доход-5789000р расход-760000р чистый доход-? 5789000-760000=5029000 р чистый доход Ответ: 5029000р
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