Составьте краткую запись Валовой доход фабрики за год составляет 5789000 руб а разхо?? за тот же период равны 760 000 каков чистый доход фабрики за год*?

Математика

Составьте краткую запись Валовой доход фабрики за год составляет 5789000 руб а разхо?? за тот же период равны 760 000 каков чистый доход фабрики за год*?

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