Прочитац стихотворение найдите и выпишите синонемы зябнет осинка дрожит на ветру,стынет на солнышке,мерзнет в жару
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Прочитац стихотворение найдите и выпишите синонемы зябнет осинка дрожит на ветру,стынет на солнышке,мерзнет в жару
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильный ответ: Зябнет - мерзнет - это синонимы, так как у них схожее лексическое значение, то-есть смысл.
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