Прочитац стихотворение найдите и выпишите синонемы зябнет осинка дрожит на ветру,стынет на солнышке,мерзнет в жару

Русский язык
Прочитац стихотворение найдите и выпишите синонемы зябнет осинка дрожит на ветру,стынет на солнышке,мерзнет в жару
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильный ответ: Зябнет - мерзнет - это синонимы, так как у них схожее лексическое значение, то-есть смысл.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!номер 8
Ответить
Алгебра
Пожалуйста сделайте номер 120 а) и б) 121 а) и б)
Ответить
Физика
Влажность воздуха 80%,при каких температурах это возможно?
Ответить
Русский язык
Напишите цитаты ученых о том что что такое "слово" должно выглядеть так: ученый (и??я ученого и фамилия) считает что слово это -
Ответить
Музыка
Вспомни и напиши название пьесы и фамилию композитара
Ответить