Морфологический разбор. Слова: пересечённых, покрытых
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Морфологический разбор. Слова: пересечённых, покрытых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пересечённых-каких? прил 2 Н.Ф-пересечённый, мн ч,полн, Р.П 3 Пересечённых подчёркиваешь волнистой чертой
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