5. В каком слове выбор гласной в корне не подчиняется общему правилу? 1) р...сточек 2) ??зл...жение 3) к...сательная 4) заг...релый

Русский язык

5. В каком слове выбор гласной в корне не подчиняется общему правилу? 1) р...сточек 2) ??зл...жение 3) к...сательная 4) заг...релый

Автор: Гость