5. В каком слове выбор гласной в корне не подчиняется общему правилу? 1) р...сточек 2) ??зл...жение 3) к...сательная 4) заг...релый
Русский язык
5. В каком слове выбор гласной в корне не подчиняется общему правилу? 1) р...сточек 2) ??зл...жение 3) к...сательная 4) заг...релый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Загорелый, хотя есть слово ЗАГАР
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Головку сыра массой 6 кг лиса разделила для двух жадных медвежат так, что один кусок оказался в 2 раза тяжелее другого .Чему равна масса большого к...
Математика
Составьте краткую запись Валовой доход фабрики за год составляет 5789000 руб а разхо?? за тот же период равны 760 000 каков чистый доход фабрики за...