Помогите!!! Однокоренные слова к слову небольшая!!
Русский язык
Помогите!!! Однокоренные слова к слову небольшая!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Небольшая - наибольшая, пребольшая, больше.
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