Растолковать,сделать понятным- Полоса земли вдоль берега моря,озера- Вход в зда??ие- Снежная буря,метели- Мясной отвар- Пригодный для еды- Извещение о чем-либо-

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Растолковать,сделать понятным- Полоса земли вдоль берега моря,озера- Вход в зда??ие- Снежная буря,метели- Мясной отвар- Пригодный для еды- Извещение о чем-либо-

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