Растолковать,сделать понятным- Полоса земли вдоль берега моря,озера- Вход в зда??ие- Снежная буря,метели- Мясной отвар- Пригодный для еды- Извещение о чем-либо-
Русский язык
Растолковать,сделать понятным- Полоса земли вдоль берега моря,озера- Вход в зда??ие- Снежная буря,метели- Мясной отвар- Пригодный для еды- Извещение о чем-либо-
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Растолковать-объяснить мясной отвар-бульон снежгая буря-вьюга пригодный для еды-съедобный извещение чем либо-объявление
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
50 БАЛЛОВ Ещё не спят, кормятся в лесу птицы Переделайте предложение на более поэтичное и грамотное (можно так сказать)