Растолковать,сделать понятным- Полоса земли вдоль берега моря,озера- Вход в зда??ие- Снежная буря,метели- Мясной отвар- Пригодный для еды- Извещение о чем-либо-

Русский язык
Растолковать,сделать понятным- Полоса земли вдоль берега моря,озера- Вход в зда??ие- Снежная буря,метели- Мясной отвар- Пригодный для еды- Извещение о чем-либо-
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Растолковать-объяснить мясной отвар-бульон снежгая буря-вьюга пригодный для еды-съедобный извещение чем либо-объявление
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