В реакцию с хлоридом бария вступило 300 г 15%-ного раствора сульфата натрия. Вычислите массу образовавшегося осадка.
Химия
В реакцию с хлоридом бария вступило 300 г 15%-ного раствора сульфата натрия. Вычислите массу образовавшегося осадка.
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Гость:
Вроде так, сильно не расспысывал и так понятно по-моему.
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