Мотоциклист едет из города в село, расстояние до которого 120 км. Сколько километро?? ему осталось проехать, если он уже проехал а км? Составьте выражение и найдите его значение при а=40; 60; 80. с условием и решением за это...

Математика

Мотоциклист едет из города в село, расстояние до которого 120 км. Сколько километро?? ему осталось проехать, если он уже проехал а км? Составьте выражение и найдите его значение при а=40; 60; 80. с условием и решением за это в награду 58 б 99б не могу у меня 59б

Автор: Гость