Мотоциклист едет из города в село, расстояние до которого 120 км. Сколько километро?? ему осталось проехать, если он уже проехал а км? Составьте выражение и найдите его значение при а=40; 60; 80. с условием и решением за это...
Математика
Мотоциклист едет из города в село, расстояние до которого 120 км. Сколько километро?? ему осталось проехать, если он уже проехал а км? Составьте выражение и найдите его значение при а=40; 60; 80. с условием и решением за это в награду 58 б 99б не могу у меня 59б
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(120-a) - осталось проехать мотоциклисту при а=40, 120-40=80 км при а= 60, 120-60 = 60 км при а = 80, 120-80=40 км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Помогите составить рассказ от имени земледельцев как прошёл его день включить ту??а описание одежды его дома обеда работы на поле например походы
Русский язык
Падеж существительных помогите!!!! В лесу на поляне стоял старый пень.Около пня рос мох.А осенью появились у пня опята.Прибежит к пню ёжик,нанижет ...
География