Мотоциклист ехал 3 ч со скоростью 60 км/ч За какое время он пройдет то же расстояние со скоростью 45 км/ч Решите пожалуйста

Математика
Мотоциклист ехал 3 ч со скоростью 60 км/ч За какое время он пройдет то же расстояние со скоростью 45 км/ч Решите пожалуйста
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