Мотоциклист ехал 3 ч со скоростью 60 км/ч За какое время он пройдет то же расстояние со скоростью 45 км/ч Решите пожалуйста

Математика

Мотоциклист ехал 3 ч со скоростью 60 км/ч За какое время он пройдет то же расстояние со скоростью 45 км/ч Решите пожалуйста

Автор: Гость