Мотоциклист и автомобилист выехали одновременно из одного пункта в одном направлении.Через сколько часов между ними будет расстояние 36 км,если скорость мотоциклиста 54 км/ч,а автомобилиста 42 км/ч?

Математика

Мотоциклист и автомобилист выехали одновременно из одного пункта в одном направлении.Через сколько часов между ними будет расстояние 36 км,если скорость мотоциклиста 54 км/ч,а автомобилиста 42 км/ч?

Автор: Гость