Мотоциклист и автомобилист выехали одновременно из одного пункта в одном направлении.Через сколько часов между ними будет расстояние 36 км,если скорость мотоциклиста 54 км/ч,а автомобилиста 42 км/ч?
Математика
Мотоциклист и автомобилист выехали одновременно из одного пункта в одном направлении.Через сколько часов между ними будет расстояние 36 км,если скорость мотоциклиста 54 км/ч,а автомобилиста 42 км/ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 54-42=12(км)- будет между ними будет расстояние за час 2)36:12=3=(ч)-будет между ними будет расстояние 36 км Ответ:через 3 часа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Проблема текста: книга изживает себя Приведите пожалуйста 2 литературных аргумента либо за, либо против
Алгебра
По итогам полугодия из 20 учеников класса 4 ученика стали отличниками, 7 - хорошистами, остальные имели худшие результаты.Найдите какова вероятност...
Математика
ширина дачного участка равна 58м.длина _107м. Дачный участок прямоугольной формы надо огородить забором из досок. Сколько досок потребуется, если н...