Мотоциклист за 5 год пройихал 275 км.Велосепедист був у дорози 6 год.Швидкисть руху велосепедиста в 5 разив менша,ниж швидкисть мотоциклиста.На скильки бильше километрив пройихав мотоциклист за 5 год,ниж велосипедист за 6 год?

Математика

Мотоциклист за 5 год пройихал 275 км.Велосепедист був у дорози 6 год.Швидкисть руху велосепедиста в 5 разив менша,ниж швидкисть мотоциклиста.На скильки бильше километрив пройихав мотоциклист за 5 год,ниж велосипедист за 6 год?

Автор: Гость