Мотоциклист за 5 год пройихал 275 км.Велосепедист був у дорози 6 год.Швидкисть руху велосепедиста в 5 разив менша,ниж швидкисть мотоциклиста.На скильки бильше километрив пройихав мотоциклист за 5 год,ниж велосипедист за 6 год?

Математика
Мотоциклист за 5 год пройихал 275 км.Велосепедист був у дорози 6 год.Швидкисть руху велосепедиста в 5 разив менша,ниж швидкисть мотоциклиста.На скильки бильше километрив пройихав мотоциклист за 5 год,ниж велосипедист за 6 год?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)275÷5=55(км/год) швидкiсть мотоц. 2)55÷5=11(км/год) швидкiсть велос. 3)11×6=66(км) пройхав велосепедист 4)275-66=209(км) вiдповiдь: на 209км
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