Спиши Укажи число глаголав.:-Мчит как корова-так говарят очьем -нибудь немелодичном пении .Но эти ловаобижают корову.Коровы любят мызыку.Они даже различают музыкальный` ритм .Пастухи с помощью мызыки собирают стадо.4на слове ст...

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Спиши Укажи число глаголав.:-Мчит как корова-так говарят очьем -нибудь немелодичном пении .Но эти ловаобижают корову.Коровы любят мызыку.Они даже различают музыкальный` ритм .Пастухи с помощью мызыки собирают стадо.4на слове стадо маленька я четверочка .помогите пожалуста

Автор: Гость