Спиши Укажи число глаголав.:-Мчит как корова-так говарят очьем -нибудь немелодичном пении .Но эти ловаобижают корову.Коровы любят мызыку.Они даже различают музыкальный` ритм .Пастухи с помощью мызыки собирают стадо.4на слове ст...

Русский язык
Спиши Укажи число глаголав.:-Мчит как корова-так говарят очьем -нибудь немелодичном пении .Но эти ловаобижают корову.Коровы любят мызыку.Они даже различают музыкальный` ритм .Пастухи с помощью мызыки собирают стадо.4на слове стадо маленька я четверочка .помогите пожалуста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мчит-мн.ч.,говорят-мн.ч.,обижают-мн.ч.,любят-мн.ч.,различают-мн.ч.,собирают-мн.ч.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Почему мальчик и дед не продали Арто
Ответить
Математика
Найдите значение выражения (-4,16-(-2,56)):3,2-1,2*(-0,6)
Ответить
Математика
Сколько будет 23000*5000=?
Ответить
Алгебра
Найдите корень уравнения 7/х+8=-1
Ответить
Математика
Цена колбасы 360 руб.за кг. Какова стоимость 100г этой колбасы?
Ответить