Спиши Укажи число глаголав.:-Мчит как корова-так говарят очьем -нибудь немелодичном пении .Но эти ловаобижают корову.Коровы любят мызыку.Они даже различают музыкальный` ритм .Пастухи с помощью мызыки собирают стадо.4на слове ст...
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Спиши Укажи число глаголав.:-Мчит как корова-так говарят очьем -нибудь немелодичном пении .Но эти ловаобижают корову.Коровы любят мызыку.Они даже различают музыкальный` ритм .Пастухи с помощью мызыки собирают стадо.4на слове стадо маленька я четверочка .помогите пожалуста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мчит-мн.ч.,говорят-мн.ч.,обижают-мн.ч.,любят-мн.ч.,различают-мн.ч.,собирают-мн.ч.
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