Можно быть хозяином своих действий но в чувствах мы не вольны,и обязательно взять пример грозы
Литература
Можно быть хозяином своих действий но в чувствах мы не вольны,и обязательно взять пример грозы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да действительно, мы можем контролировать наши действия, но чувства, например любовь. Мы не можем принудить себя любить кого-то, это чувство нельзя ничем "заглушить". Так и в произведении Островского "Гроза", героиня рассказа пытается делать все правильно, дабы угодить мужу, сворливой свекрови. Вспомни тот момент, когда она прощается с мужем, она бросается ему в ноги, она понимает, что если он уедет- она совершит самую ужасную ошибку в своей жизни. Она уже на тот момент понимала, что влюбилась в другого мужчину. Девушка не смогла побороть свои чувства и покончила жизнь самоубийством. P.S- Это не сочинение, это рассуждения.
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