5 средних вопросов по произведению Барышня Крестьянка!!!

Гость: Гость:

1.Как называл Алексей барышню Лизу (Акулина) 2.Как звали пса Алексея (Сбогар) 3.Почему Алексей не хотел жениться на Лизе (Потому что он ещё не знал что крестьянка это барышня Лиза) 4.Как встретелись отцы наших героев (Они встретились в лесу когда отец Берестова охотился) 5.Хотела ли Лиза что-бы он узнал что она барышня (Нет)