A)Решите систему уравнений:x+y=2 x-y=3 б)2x-3y=1 y-4x=2
Алгебра
A)Решите систему уравнений:x+y=2 x-y=3 б)2x-3y=1 y-4x=2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Держите.Легче конечно было бы решить эти системы уравнений с помощью матриц, но я не знаю изучаете ли вы матрицы в школе, так что решил их с помощью метода подстановки.
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