Для перевозки 15 тонн груза были использованы два автомобиля "газель" , грузоподъёмность одного из которых 1 тонна 800 кг, а другого - 2 тонны 400кг. Автомобиль грузоподъёмностью 1 тонна 800 кг сделал 3 рейса. Сколько рейсов сд...
Математика
Для перевозки 15 тонн груза были использованы два автомобиля "газель" , грузоподъёмность одного из которых 1 тонна 800 кг, а другого - 2 тонны 400кг. Автомобиль грузоподъёмностью 1 тонна 800 кг сделал 3 рейса. Сколько рейсов сделал второй автомобиль?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1800*3=5400 2)15000-5400=9600 3)9600:2400=4 Ответ:Второй автомобиль сделал 4 рейса
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