Для перевозки 15 тонн груза были использованы два автомобиля "газель" , грузоподъёмность одного из которых 1 тонна 800 кг, а другого - 2 тонны 400кг. Автомобиль грузоподъёмностью 1 тонна 800 кг сделал 3 рейса. Сколько рейсов сд...

Математика

Для перевозки 15 тонн груза были использованы два автомобиля "газель" , грузоподъёмность одного из которых 1 тонна 800 кг, а другого - 2 тонны 400кг. Автомобиль грузоподъёмностью 1 тонна 800 кг сделал 3 рейса. Сколько рейсов сделал второй автомобиль?

Автор: Гость