1см меньше, чем 1 дм?

Математика
1см меньше, чем 1 дм?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 дм = 10 см.  1м = 10 дм / 100 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Әр қатарға бір сөзден қосып пирамида құрастыр. Қарға қарқылдады. Қарға далада қ??рқылдады. ................... .................... ........
Ответить
Химия
Fe(OH)3+NaS=FeS+S+NaOH подобрать коэффициенты методом электронного баланса
Ответить
Математика
Срочно номер 537 помогите пож
Ответить
Українська мова
Даю 100 балів за правильну відповідь 1.«Зверни своє серце до книги» – таку ідею сповідують організатори Форуму видавців, який щорічно відбуваєт...
Ответить
Окружающий мир
5 ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА В СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ
Ответить