1см меньше, чем 1 дм?
Математика
1см меньше, чем 1 дм?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 дм = 10 см. 1м = 10 дм / 100 см
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