Даю 100 балів за правильну відповідь 1.«Зверни своє серце до книги» – таку ідею сповідують організатори Форуму видавців, який щорічно відбувається у Львові. Якби тебе запросили на виставку «Улюблена книжка», які видання ти с...

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Даю 100 балів за правильну відповідь 1.«Зверни своє серце до книги» – таку ідею сповідують організатори Форуму видавців, який щорічно відбувається у Львові. Якби тебе запросили на виставку «Улюблена книжка», які видання ти сподівався б побачити передовсім? 2.(поставити розділові знаки)Скільки зараз годин? Я читав цікаву книгу до двох годин ночі? Мама повертається з роботи о шостій годині вечора. Зараз без четверті шість. Однокласниця прийшла до мене в гості в половині другого. Пропоную зустрітися біля чотирьох годин. 3.Письмово поясніть, чому в слові черв’як апостроф уживається, а у слові медвяний – ні. Доберіть і запишіть слова для словникового диктанту на вживання апострофа 4.Запишіть, знявши риски та вставивши пропущені букви. Будь / ласка, раз / у / раз, все / ж / таки ,на / гора, мавп..ячий, тим / часом, сама / самотою, суспільно / небезпечний, без / кінця / краю, аген..ство, військово / морський, суспільно / історичний, на / пів / дорозі, у / стократ, пліч / о / пліч

Автор: Гость