Найдите массу стального бруса объёма 50 мм3 , если масса стального бруса объёмом 30м??3 равна 234г?
Математика
Найдите массу стального бруса объёма 50 мм3 , если масса стального бруса объёмом 30м??3 равна 234г?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано : m1=x , V1=50 m2=234, V2=30 , Фор-ла : m=p×V ; где (p) плотность бруска найдем р ; р=m2/V2=234÷30=7.8 подставим к первому значению m1=7.8×50=390 гр
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