Менин досым туралы шыгарма пожалуйста
Қазақ тiлi
Менин досым туралы шыгарма пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дос 3 əріптен құралатын аяулы жан.Дос адал болуы керек.Менің досым адал,мейірімді,əрқашан көмек көрсетуге дайын.Мен өмірдегі бақытты жанмын.Өйткені. қасымда жан досым бар."Жүз теңген болғанша,жүз досын болсың" деген мақал рас.Қасында жүрген досынды бағала.
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