Памагати срочьно пажалусста!!!!!!!!! розвязать зручним способом 52·187-52·43-144·42

Математика
Памагати срочьно пажалусста!!!!!!!!! розвязать зручним способом 52·187-52·43-144·42
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