Выполнить морфемный разбор слова сварачиваем (сори за ошибки

Русский язык
Выполнить морфемный разбор слова сварачиваем (сори за ошибки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приставка - С  корень - ворач суффикс - ива  окончание - ем Основа слова: сворачива  Способ образования слова: префиксально-суффиксальный
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