Выполнить морфемный разбор слова сварачиваем (сори за ошибки
Русский язык
Выполнить морфемный разбор слова сварачиваем (сори за ошибки
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Приставка - С корень - ворач суффикс - ива окончание - ем Основа слова: сворачива Способ образования слова: префиксально-суффиксальный
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