Cредства выразительности в русском языке таблица с примерами эпитеты, митафоры, о??ицетворение.

Гость: Гость:

Метафора – перенос значения слова по сходству пример:мёртвая тишина олицетворение – уподобление какого-либо предмета или явления живому существу пример:отговорила роща золотая эпитет – использование определений, придающих выражению образность и эмоциональность пример:Куда ты скачешь, гордый конь?