Cредства выразительности в русском языке таблица с примерами эпитеты, митафоры, о??ицетворение.
Литература
Cредства выразительности в русском языке таблица с примерами эпитеты, митафоры, о??ицетворение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Метафора – перенос значения слова по сходству пример:мёртвая тишина олицетворение – уподобление какого-либо предмета или явления живому существу пример:отговорила роща золотая эпитет – использование определений, придающих выражению образность и эмоциональность пример:Куда ты скачешь, гордый конь?
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