В магазин привезли 5 ящиков с красками.В каждом ящике 144 коробки,а в каждой коробке 12 тюбиков с красками.Сколько тюбиков привезли в магазин?Решите задачу двумя способами.

Математика
В магазин привезли 5 ящиков с красками.В каждом ящике 144 коробки,а в каждой коробке 12 тюбиков с красками.Сколько тюбиков привезли в магазин?Решите задачу двумя способами.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 способ 5 * 144 = 720 коробок привезли в магазин 720 * 12 = 8640 тюбиков краски привезли в магазин   2 способ 12 * 144 = 1728 тюбиков краски в 1 ящике 1728 * 5 = 8640 тюбиков краски привезли в магазин
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