В магазин привезли 5 ящиков с красками.В каждом ящике 144 коробки,а в каждой коробке 12 тюбиков с красками.Сколько тюбиков привезли в магазин?Решите задачу двумя способами.

Математика

В магазин привезли 5 ящиков с красками.В каждом ящике 144 коробки,а в каждой коробке 12 тюбиков с красками.Сколько тюбиков привезли в магазин?Решите задачу двумя способами.

Автор: Гость