Высота тополя 15м,что на 5м выше клена.какова высота клена? помагите пажалуста с у??ловием
Математика
Высота тополя 15м,что на 5м выше клена.какова высота клена? помагите пажалуста с у??ловием
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тополь - 15 м, что на 5 м выше ↓ Клён - ? ← 1) 15-5=10 (м) - высота клёна Ответ: 10 м
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Математика
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