Запиши двух двухзначных чисел при сложении единиц которых получиться 10 а при сложении десятков 7 найди значения

Математика

Запиши двух двухзначных чисел при сложении единиц которых получиться 10 а при сложении десятков 7 найди значения

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