Запиши двух двухзначных чисел при сложении единиц которых получиться 10 а при сложении десятков 7 найди значения
Математика
Запиши двух двухзначных чисел при сложении единиц которых получиться 10 а при сложении десятков 7 найди значения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну к примеру можно взять числа 45 и 35
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