Пожалуйста запишите ответы на олимпиадные задания по русскому языку. Очень срочн??. Ответы могут быть неправильными. 1-2 делать не надо.

Русский язык

Пожалуйста запишите ответы на олимпиадные задания по русскому языку. Очень срочн??. Ответы могут быть неправильными. 1-2 делать не надо.

Автор: Гость