Пожалуйста запишите ответы на олимпиадные задания по русскому языку. Очень срочн??. Ответы могут быть неправильными. 1-2 делать не надо.

Русский язык
Пожалуйста запишите ответы на олимпиадные задания по русскому языку. Очень срочн??. Ответы могут быть неправильными. 1-2 делать не надо.
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Автор: Гость
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Гость:
Думаю так: 3. 1 4. 1 5. 6. 7.1 8.2 9.4
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