укажите варианты в которых верно выделена буква обозначающая ударный гласный

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укажите варианты в которых верно выделена буква обозначающая ударный гласный
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
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