Политика Екатерины 2 по отношению купечество и городским слоям
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Политика Екатерины 2 по отношению купечество и городским слоям
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Статьи 92-122 "Жалованной грамоты городам" 1785 года. Предусматриваются права и обязанности купечества, устанавливается порядок записи в гильдии, определяется круг объектов собственности купцов. Гильдейское купечество при рекрутских наборах имело возможность откупиться от рекрутчины, выплатив определенные суммы, установленные законом. В некоторых статьях нашел четкое отражение имущественный принцип предоставления горожанам определенных прав и привилегий. Наиболее богатые слои купечества (1-й и 2-й гильдии) освобождались от телесных наказаний, тогда как в отношении купцов 3-й гильдии и более низких слоев городского населения телесные наказания не отменялись. Купцы 1-й гильдии получили право ездить по городу в каретах, запряженных парами лошадей. Купцы 2-й гильдии не могли ездить по городу в каретах, но имели право пользоваться колясками, запряженными парами лошадей. Купцам 3-й гильдии запрещалось ездить по городу в каретах, а также впрягать в телегу более одной лошади. Статьи 124-131. Самодержавие, будучи заинтересовано в развитии торговли и промышленности в городах, предоставляло соответствующие возможности иногородним и иностранным купцам. Настоящими статьями им предоставляется право иметь фабрики, мануфактуры, заводы, причем, видимо, на весьма выгодных условиях, поскольку в законе ничего не говорится о податях и повинностях. источник:
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