Задачка. В двух лодках 12 гребцов. В одной из них 8 гребцов. Сколько гребцов в другой лодке. ? Мое решение такое 12-8=4 гребцов в другой лодке.

Математика

Задачка. В двух лодках 12 гребцов. В одной из них 8 гребцов. Сколько гребцов в другой лодке. ? Мое решение такое 12-8=4 гребцов в другой лодке.

Автор: Гость