Задачка. В двух лодках 12 гребцов. В одной из них 8 гребцов. Сколько гребцов в другой лодке. ? Мое решение такое 12-8=4 гребцов в другой лодке.
Математика
Задачка. В двух лодках 12 гребцов. В одной из них 8 гребцов. Сколько гребцов в другой лодке. ? Мое решение такое 12-8=4 гребцов в другой лодке.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всё правильно, 4 гребца ))
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