Раздел слова на слоги елена,телевизор,улитка,стол,воробьи,эхо,стройка,ужи
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Раздел слова на слоги елена,телевизор,улитка,стол,воробьи,эхо,стройка,ужи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Е ле на. те ле ви зор. у ли тка. стол. во ро бьи. э хо. строй ка. у жи.
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