Решите методом алгебраического сложения систему уравнений 14x-3y=25 42x+5y=89 Прошу р??списать подробно
Алгебра
Решите методом алгебраического сложения систему уравнений 14x-3y=25 42x+5y=89 Прошу р??списать подробно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14x-3y=25I*5 70x-15y=125 42x+5y=89I*3 126x+15y=267 196x=392 x=392:196 x=2 x=2 x=2 14*2-3y=25 y=1 Ответ:(2;1)
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