Решите методом алгебраического сложения систему уравнений 14x-3y=25 42x+5y=89 Прошу р??списать подробно

Алгебра
Решите методом алгебраического сложения систему уравнений 14x-3y=25 42x+5y=89 Прошу р??списать подробно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14x-3y=25I*5    70x-15y=125       42x+5y=89I*3   126x+15y=267                                                     196x=392                           x=392:196                           x=2 x=2                   x=2 14*2-3y=25       y=1 Ответ:(2;1)
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