Определите массу числа атомов железа в 0,2 моль FeSO4!!!!!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!!!!!!!! С подробным решением

Химия

Определите массу числа атомов железа в 0,2 моль FeSO4!!!!!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!!!!!!!! С подробным решением

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