Определите массу числа атомов железа в 0,2 моль FeSO4!!!!!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!!!!!!!! С подробным решением

Химия
Определите массу числа атомов железа в 0,2 моль FeSO4!!!!!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!!!!!!!! С подробным решением
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Гость:
Дано:                                                    Найти:                                                               n(CuSO4)-?    FeSO4; n(FeSO4)=0.02 моль; Решение: m(масса)=n(химическое количество)*Mr(молярная масса)=0,02* 152=3,04 моль. Mr(CuSO4)=Ar(Cu)+Ar(S)+Ar(O)*4=64+32+(16*4)=152.
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