Часы показывают 7 ч 45 мин утра.Сколько времени будет на этих часах через 15 мин, если они идут точно?

Математика

Часы показывают 7 ч 45 мин утра.Сколько времени будет на этих часах через 15 мин, если они идут точно?

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