Часы показывают 7 ч 45 мин утра.Сколько времени будет на этих часах через 15 мин, если они идут точно?
Математика
Часы показывают 7 ч 45 мин утра.Сколько времени будет на этих часах через 15 мин, если они идут точно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 00 часов утра точно
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