Название сказки и имя феи .Это сказка русская
Литература
Название сказки и имя феи .Это сказка русская
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сказка называется "Золушка" , а фею звали фея кресная
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