Кратко надпиши названия тех групп,в которые можно объединить эти слова: игрушки,??гра,забавные,разложить,ребята,на полу,не убрать. Запиши слова, распределяя их по группам. Какое общее название дашь первым трём группам слов,а...

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Кратко надпиши названия тех групп,в которые можно объединить эти слова: игрушки,??гра,забавные,разложить,ребята,на полу,не убрать. Запиши слова, распределяя их по группам. Какое общее название дашь первым трём группам слов,а какое-двум другим?

Автор: Гость