Составить по одному предложению на английском,со словами who,which,whose,when,where,why.

Английский язык
Составить по одному предложению на английском,со словами who,which,whose,when,where,why.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Where is my book? why bool is round? when I play is my room in room mess whose pick up my flashlight?
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