Решите уравнение : (x^2 + 3x - 2)^2 + 3(x^2 + 3x -2) - 2 = x

Алгебра
Решите уравнение : (x^2 + 3x - 2)^2 + 3(x^2 + 3x -2) - 2 = x
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть f(x)=x²+3x-2 Обозначим x²+3х-2=t  ⇒ или  f(x)=t Так как f(t)=t²-3t-2 Уравнение принимает вид f(t)=x или f(f(x))=x f(x)=f⁻¹(x) Переформулируем задание: Найти х, при которых функция совпадает со своей обратной. Две точки А и B Абсциссы этих точек - корни уравнения
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Высота тополя 15м,что на 5м выше клена.какова высота клена? помагите пажалуста с у??ловием
Ответить
Русский язык
Номер 11 очень надо!!!
Ответить
Английский язык
Составить по одному предложению на английском,со словами who,which,whose,when,where,why.
Ответить
Қазақ тiлi
Улттык валюта теңгесі
Ответить
Математика
Запиши двух двухзначных чисел при сложении единиц которых получиться 10 а при сложении десятков 7 найди значения
Ответить