Решите уравнение : (x^2 + 3x - 2)^2 + 3(x^2 + 3x -2) - 2 = x

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Пусть f(x)=x²+3x-2 Обозначим x²+3х-2=t ⇒ или f(x)=t Так как f(t)=t²-3t-2 Уравнение принимает вид f(t)=x или f(f(x))=x f(x)=f⁻¹(x) Переформулируем задание: Найти х, при которых функция совпадает со своей обратной. Две точки А и B Абсциссы этих точек - корни уравнения