Помогите пожалуйста!!!! Вырази в секундах 1 мин. 30 сек. 1 мин. 50 сек. Вырази в метрах: 24 км, 300 см, 65000мм: Вырази в килограммах : 9 тонн , 2 тонны 65 кг , 8000 грамм, 3000грамм, 6 центнеров 5 кг , 73 центнера 50 кг
Математика
Помогите пожалуйста!!!! Вырази в секундах 1 мин. 30 сек. 1 мин. 50 сек. Вырази в метрах: 24 км, 300 см, 65000мм: Вырази в килограммах : 9 тонн , 2 тонны 65 кг , 8000 грамм, 3000грамм, 6 центнеров 5 кг , 73 центнера 50 кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1мин.30сек-90сек.1мин.50сек-110сек. 2)24км-24000метра.300см-3м.65000мм-650м. 3)9тонн-9000 кг.2т 65 кг-2065кг.8000г-8 кг.3000 г-3 кг.6 цен 5 кг-605 кг.73 цен 50 кг-7350 кг.
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