Помогите пожалуйста!!!! Вырази в секундах 1 мин. 30 сек. 1 мин. 50 сек. Вырази в метрах: 24 км, 300 см, 65000мм: Вырази в килограммах : 9 тонн , 2 тонны 65 кг , 8000 грамм, 3000грамм, 6 центнеров 5 кг , 73 центнера 50 кг

Математика

Помогите пожалуйста!!!! Вырази в секундах 1 мин. 30 сек. 1 мин. 50 сек. Вырази в метрах: 24 км, 300 см, 65000мм: Вырази в килограммах : 9 тонн , 2 тонны 65 кг , 8000 грамм, 3000грамм, 6 центнеров 5 кг , 73 центнера 50 кг

Автор: Гость