Решите задачу с помощью уравнения: на первой остановке в пустой автобус вошли нес??олько человек.на второй остановке вошли 10 человек, а на третьей вышли 12 человек, после чего в автобусе осталось 17 человек.сколько человек вош...

Математика
Решите задачу с помощью уравнения: на первой остановке в пустой автобус вошли нес??олько человек.на второй остановке вошли 10 человек, а на третьей вышли 12 человек, после чего в автобусе осталось 17 человек.сколько человек вошли на первой остановке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть на первой остановке вошли х человек, составим уравнение:х+10-12=17х=17-10+12х=19(чел.) вошли на первой остановке

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