Решите задачу с помощью уравнения: на первой остановке в пустой автобус вошли нес??олько человек.на второй остановке вошли 10 человек, а на третьей вышли 12 человек, после чего в автобусе осталось 17 человек.сколько человек вош...

Математика

Решите задачу с помощью уравнения: на первой остановке в пустой автобус вошли нес??олько человек.на второй остановке вошли 10 человек, а на третьей вышли 12 человек, после чего в автобусе осталось 17 человек.сколько человек вошли на первой остановке

Автор: Гость