Подумайте, почему византийский император был возмущён, когда узнал о провозглаше??ии Карла Великого императором

История
Подумайте, почему византийский император был возмущён, когда узнал о провозглаше??ии Карла Великого императором
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он нехотел делить богатство и власть..
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